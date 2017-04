Verschijnt er plotseling een icoontje van een raket op je Facebook-pagina? Dan ben jij een van de gelukkigen bij wie een nieuwe optie wordt getest.

Sinds de start van Facebook, nu zo’n 10 jaar geleden, is het principe nauwelijks veranderd: je liket een pagina of stuurt een vriendschapsverzoek naar iemand en je krijgt vervolgens alles te zien wat de pagina of die persoon plaatst. In sommige gevallen kan Facebook zelfs helpen familieleden terug te vinden, zoals te zien is in de video.

Maar er gaat iets veranderen: sinds kort wordt er een nieuwe optie getest, waarbij een icoontje van een raket is toegevoegd aan de zoekbalk, zoals te zien op deze foto:

What the heck is the rocket icon in Facebook for? pic.twitter.com/yBh7tUzeJq — Brittany G (@Fibby1123) 19 februari 2017

Klik je daarop, dan krijg je foto’s, berichten en video’s te zien van pagina’s die je niet volgt. Het idee erachter is waarschijnlijk dat je op deze manier pagina’s voorgeschoteld krijgt die je nog niet kende, maar wel leuk zou kunnen vinden. De pagina’s die je ziet worden namelijk geselecteerd aan de hand van andere pagina’s die je leuk vindt en likes van vrienden.

Facebook lijkt deze maand te zijn begonnen met het testen van de functie. Niet iedereen krijgt het raketje dus te zien. Wanneer dat wel het geval is, is nog onbekend.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: De Standaard. Beeld: iStock