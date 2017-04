Familie bewaart 9 jaar lang paasei en dít is wat er gebeurt als ze hem open snijden

Heb jij de paaseieren voor Eerste Paasdag al klaarliggen? Jij en je gezin eten deze braaf op en smullen van het paasontbijt. Maar sommige gezinnen zien een paasontbijt als dé kans voor een wetenschappelijk experiment.

Zo ook dit Amerikaanse gezin. In 2008 vierde het gezin traditioneel Pasen met versierde eieren bij het ontbijt. Maar ze hebben per ongeluk één eitje van dat paasontbijt bewaard. Het paaseitje bleek tussen de kussens van de bank verscholen te zitten. Deze bank had jarenlang in de opslag gestaan, en kwam nu tevoorschijn samen met het ei.

Het gezin besloot uit nieuwsgierigheid het ei tóch maar te openen. Om te zien wat negen jaar met een hardgekookt eitje doet. Een familielid besloot het filmpje van hét moment dat ze het ei opensnijden te delen. En daar moet je wel een sterke maag voor hebben.

Het ei wordt open gesneden en veroorzaakt een gigantische knal en een vieze lucht. Uit het ei komt een donkergroene kleur. Bah, absoluut geen aanrader dus!

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: KIJK