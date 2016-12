Feestelijk recept: ragout met chocolade!

Al meer dan 100 jaar een held in de keuken en smaakmaker van soepen, sauzen en familierecepten: het oude vertrouwde bouillonblokje. En wat nu als een klassieker verder gaat in een modern jasje? Is het dan nog steeds een held? Jazeker, vindt het testpanel.

MAGGI wilde graag weten of haar vernieuwde bouillonblokjes, met herkenbare ingrediënten, in de smaak zouden vallen. Via hettestpanel.nl werd een oproep gedaan en de aanmeldingen stroomden binnen. Bijna negentig mensen mochten thuis aan de slag met de drie nieuwe varianten: Groente, Kip en Rund. Negen gelukkigen werden uitgenodigd in MAGGI’s kookstudio.* Met hulp van een professionele kok werden hier de lekkerste gerechten bereid op basis van de nieuwe held: het bouillonblokje anno nu.

Angelie Ramcharan (49): “Zo leuk dat ik mee mocht koken. Ik heb een feestragout gemaakt. Heerlijk met riblappen, runderbouillon, beetje rode wijn en zelfs chocola. Het eindresultaat overtrof echt mijn verwachting. Dat er herkenbare ingrediënten inzitten heeft mij positief verrast. Mijn eindcijfer is dan ook een 9!”

Ook de thuistesters waren erg positief, waardoor het gemiddelde eindcijfer uitkomt op een 8,3. Alle testers zijn blij met de herkenbare ingrediënten in de nieuwe varianten. Negen van de tien is zeer tevreden over de smaak en textuur. En maar liefst 99% vindt dat MAGGI Bouillon de beste basis is voor haar eigen gerechten. Een resultaat om trots op te zijn! Wil je meer weten? Kijk dan op maggi.nl/bouillon.

Zelf deze feestelijke ragout maken – voor 5 personen

Ingrediënten: 2 MAGGI Bouillon Rund tabletten * 800 gram riblappen in blokjes gesneden (wild kan ook heel goed) * 50 gram piccalilly * 50 gram zilveruitjes * 100 gram wortel * 50 ml rode wijn * 2 plakken ontbijtkoek in blokjes gesneden * 4 stukjes pure chocola * 500 ml water * 10 plakjes bladerdeeg * 1 ei.

Bereidingswijze:

1. Bak het vlees 5 min. aan in olie. Blus af met rode wijn en laat ongeveer 3 min. indampen. Voeg een eetlepel piccalilly toe en een paar lepels zilveruitjes. Laat geheel even rustig stoven tot het vocht bijna helemaal is verdampt.

2. Voeg de MAGGI Bouillon Rund tabletten toe en giet het water erop, roer alles door elkaar en breng aan de kook.

3. Schil de winterwortel en snijd deze in kleine blokjes, voeg deze toe. Laat het geheel 2,5 à 3 uur stoven tot het vlees mals is.

4. Voeg de blokjes gesneden ontbijtkoek toe en als deze geheel opgelost en de saus gebonden is, zet je het vuur uit en voeg je er de stukjes chocola aan toe.

5. Roer deze door en laat het geheel niet meer koken.

Korstbakje:

1. Neem 2 plakjes bladerdeeg om een korstbakje te maken. Steek uit een van de plakken een rondje. Plak met behulp van wat water de plak met het gat op de andere plak.

2. Snijd de hoeken bij zodat je een achthoek krijgt met 8 gelijke hoeken.

3. Smeer de bovenkant dun in met ei (het ei mag niet over de rand lopen). Laat het ei even drogen en smeer nogmaals in. Smeer ook het uitgestoken rondje in met ei en leeg deze erbij op de bakplaat.

4. Bak de korst af op 180° C in 20 min.

5. Zet de oven daarna iets open en laat nog even nadrogen.

6. Lekker met rode kool en pommes duchesse bij.



