Zó raak je nooit meer foto’s op je telefoon kwijt als deze crasht

Het is tegenwoordig een van onze grootste nachtmerries: al de foto’s op je telefoon kwijt raken als je telefoon crasht. Daar is nu gelukkig een oplossing voor! (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Als je deze video hebt bekeken, gebruik je nóóit meer je smartphone in de auto:

Back-up

Het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag hoe je voortaan je foto’s niet meer kwijtraakt, is natuurlijk dat je regelmatig een back-up van je telefoon moet maken. Iedereen met een iPhone weet inmiddels dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan met een iCloud-opslag die binnen de kortste keren rammend vol zit. Gelukkig zijn er ook andere opties.

Apps

Zo zijn er verschillende andere apps waarmee ja alle foto’s in ‘de cloud’ op kunt slaan. Je kunt ruimte kopen op iCloud, maar je kunt ook de app van Dropbox gebruiken om je foto’s in op te slaan. Handig: deze app slaat nieuwe foto’s op je telefoon automatisch op, je hebt er dus helemaal geen omkijken naar. Heb je een Android toestel? Dan kun je het fotoalbum koppelen aan je Google-account. OneDrive van Microsoft is ook handig om je foto’s in op te slaan. Zo simpel is het inderdaad om aan deze nachtmerrie te ontsnappen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.