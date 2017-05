Maak jij ook deze fout bij het dweilen van je vloer?

Krijg jij bij dit lekkere weer ook zo’n zin in een lenteschoonmaak? Let dan op dat je niet deze fout maakt bij het dweilen.

Of je de vloeren nu schoonmaakt met een dweil, mop of zwabber, de kans is groot dat je (net als wij!) deze fout maakt tijdens het schrobben van je vloer.

Vloeren krijg je namelijk beter schoon wanneer je koud water gebruikt in plaats van warm water. Had je niet verwacht hè?

Dweilkriebels gekregen? In de video zie je hoe je zélf een dweil kunt maken.

Anoesjka Imambaks, eigenaresse van huishoudservice Maid at Home vertelt aan Nu.nl: “Wanneer het water warm is verdampt het sneller en blijven zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op de vloer. Deze resten zorgen ervoor dat er strepen komen en de vloer gaat plakken. Beter is het om koud water te gebruiken met daarin een klein beetje reiniger.”

Merk jij verschil?

