De 9 meest gemaakte fouten tijdens de voorjaarsschoonmaak

De lente is in aantocht en dat betekent dat het tijd is voor de grote voorjaarsschoonmaak! Begint het bij jou al te kriebelen? Lees dan eerst even dit artikel voordat je de emmers en dweilen uit de kast trekt, zodat je niet in deze 9 valkuilen trapt.

Schoonmaakplatform Helpling ziet elk jaar dat iedereen dezelfde fouten maakt tijdens de grote schoonmaak. Dit zijn de 9 meest gemaakte fouten:

1. Hoe meer sop, hoe beter

Associeer jij sop ook met schoon? Fout. Als je te veel sop gebruikt, dan remt dat juist de stof van het schoonmaakdoekje af. Daardoor wordt het vuil minder effectief verwijderd. Houd dus de aanbevolen hoeveelheid aan die op de verpakking staat. Dat is beter voor de schoonmaak én beter voor het milieu.

2. Een vieze dweil door je huis halen

Dweil alleen je huis met eens schone dweil die na het vorige gebruik op 60 graden is gewassen. Een dweil is na gebruik namelijk een ideale plek voor bacteriën: het is er warm en vochtig en er zitten etensresten en ander vuil in. Als je dweil niet in de was kan, koop dan om de 2 maanden een nieuwe.

3. Ramen schoonmaken als de zon schijnt

Waarschijnlijk krijg je de neiging om je ramen te zemen als de zon schijnt, omdat je dan ineens ziet hoe vies ze zijn. Toch kun je het dan juist beter niet doen. Door de warmte van het zonlicht verdampt het water met schoonmaakmiddel veel sneller op het glas. Dit zorgt voor lelijke strepen op de ruiten. Wacht dus tot een bewolkte dag.

4. De stofzuigerzak pas vervangen als je merkt dat hij vol zit

Vervang jij de stofzuigerzak meestal pas als de stofzuiger nog amper werkt heeft en de zak bijna op exploderen staat? Eigenlijk ben je dan al te laat. Door zand en stof neemt de zuigkracht enorm af en etensresten kunnen gaan schimmelen in de zak. Vervang ‘m daarom als hij voor ongeveer 2/3 vol is: dat is meestal na zo’n 6 tot 8 weken.

5. Rubberen handschoenen gebruiken om je tegen bacteriën te beschermen

Gebruik jij rubberen schoonmaakhandschoenen om ervoor te zorgen dat er geen bacteriën op je handen komen? Daar heb je niet zo veel aan. Als je zweet of als er water in de handschoenen komt, ontstaat er sowieso een vochtige omgeving die perfect is voor bacteriën om zich te vermenigvuldigen. Het kan helpen om wat bloem in de handschoenen te strooien voordat je ze aantrekt: dit absorbeert vocht direct. Hang je handschoenen na de schoonmaak binnenstebuiten uit.

6. Wassen in een vieze wasmachine

Na een wasbeurt blijven er altijd wel wat zeepresten, huidschilfers en haren achter in de wasmachine. Daardoor ontstaat vetluis, een vettige smurrie waardoor je wasmachine gaat stinken. Als je de was doet in zo’n vieze wasmachine, kan ook je was gaan stinken en er komen vlekken op je ‘schone’ goed.

7. Stof verwijderen met een nat doekje

Als je met een nat doekje over de vensterbank of boekenplanken gaat, lijkt het misschien alsof je er veel viezigheid vanaf haalt, want je ziet direct hoeveel stof er was verzameld. Maar op vochtige oppervlakken blijft stof juist beter liggen. Daarom is het veel effectiever om te stoffen met een droge doek of een plumeau, en daarna te stofzuigen.

8. De vriezer nooit ontdooien

Door de koelkast halen we af en toe nog wel een doekje, maar de vriezer wordt vaak vergeten. Nu zijn bacteriën niet actief bij temperaturen onder de -18, maar als de temperatuur stijgt komen ze tot leven. Bijvoorbeeld als je het deurtje te lang openhoudt. Daarom moet de vriezer ook af en toe een schoonmaakbeurt krijgen, door ‘m te ontdooien. De makkelijkste manier is om de lege vriezer ‘s avonds te vullen met handdoeken. Haal de natte handdoeken de volgende dag eruit en maak ‘m schoon met een sopje op basis van schoonmaakazijn.

9. Onder een stoffig dekbed slapen

Wissel jij een winter- en een zomerdekbed af? Fris je dekbed dan eerst goed op, voordat je ‘m op bed legt. Dat doe je door ‘m een middag in het zonlicht te hangen. De huisstofmijt in het dekbed gaan dood door de UV-stralen.

Bron: Helpling. Beeld: Istock