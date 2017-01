Dit is de échte functie van die lade onder de oven

Die lade onder de oven is een handige plek om bakblikken en ander keukengerei op te bergen, maar eigenlijk heeft deze lade een hele andere functie.

Magazine Travel + Leisure kwam met deze ‘onthulling’ nadat ze uitzochten waar deze lade nou eigenlijk precies voor is. En nee, het is geen opvulling van de ruimte. De ruimte onder de oven is eigenlijk een verlengde van de oven, in deze lade kun je het eten dat net uit de oven komt, nog even warm houden. (tekst gaat door onder video)

Handgreep

Dat is niet bij alle ovens het geval. Soms is de lade onder de oven ook gewoon echt een plek om dingen op te bergen. Om dat te checken, kun je naar de handgrepen op de lade kijken. Heb je een la mét handgrepen? Dan is deze (in ieder geval bij een oven van Samsung) geschikt om eten in warm te houden. Dat kun je ook voelen door als de oven aan staat te voelen of de ruimte warm wordt. Heb je geen handgreep? Dan kun je ‘m gewoon volstoppen met spullen.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.