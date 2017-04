Dít is de reden waarom je niet te veel gasten op je bruiloft moet hebben

Een lang en gelukkig huwelijk is iets waar we allemaal van dromen. Maar volgens recent onderzoek heeft ook het aantal huwelijksgasten invloed op de duur van jullie huwelijk.

Zo meldt de website Business Insider dat het aantal huwelijksgasten een hele duidelijke indicatie kan zijn van de houdbaardheidsdatum van jullie huwelijk. We horen je denken: waarom dan? Het bedrijf CB Insights (dat software bouwt en technologische trends voorspelt aan de hand van data) heeft onlangs een voorspelling gedaan gebaseerd op onderzoek in Amerika onder getrouwde stellen.

More people at your wedding makes you less likely to split up later: https://t.co/ldEgxOKtfB pic.twitter.com/gYCjvLQhGp

— CB Insights (@CBinsights) 3 april 2017