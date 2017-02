In dít gedeelte van het vliegtuig moet je nooit gaan zitten volgens een stewardess

Een lange vliegreis is niet altijd even comfortabel. Maar het kan best wel een verschil maken op welke plek je in het vliegtuig zit, zegt deze stewardess. Ze geeft haar gouden tip voor een zo aangenaam mogelijk vliegreis. En als klap op de vuurpijl heeft onze reisvlogger Bonnie ook nog 5 tips voor je (zie video).

Stewardess Annie Kingston werkt 4 jaar als stewardess en weet inmiddels precies op welke plekken je beter niet kunt gaan zitten, als je zelf je stoel kunt kiezen. “Ga niet in de buurt van de afscheidingswanden zitten”, zegt ze. Tenminste, als je niet in de buurt wilt zitten van huilende baby’s!

Babywiegje

“Natuurlijk kun je er in een vliegtuig niet aan ontsnappen als een kind het echt op een krijsen zet. Maar als je in de buurt van de scheidingswanden zit, is de kans groter dat je direct naast of achter een kind zit”, zegt Annie. De zitplaatsen bij die tussenwanden zijn namelijk de enige plekken waar een babywiegje past. Dus als er kinderen onder de 1 jaar aan boord zijn, dan is de kans heel groot dat ze op die plekken zitten.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: My domaine. Beeld: iStock