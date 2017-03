Dit is de reden waarom je beter geen bruisbal in bad kunt gooien

Ga jij net als de puppy in de bovenstaande video graag in bad? En gebruik je dan regelmatig een bruisbal? Dat is misschien niet zo’n heel goed idee.

Ja, het is inderdaad hartstikke fijn om een bruisbal in bad te gooien, maar volgens een Britse arts kan het irritatie aan de vagina veroorzaken. In bruisballen zit namelijk vaak veel parfum en kleurstoffen en dat kan ervoor zorgen dat de zuurtegraad uit balans wordt gebracht. En dat kan dan weer de oorzaak zijn van een vaginale infectie.

Zeep en verzorgingsproducten

Maar dat geldt volgens een Britse gynaecoloog niet alleen voor bruisballen. “Je kunt geparfumeerde zeep en andere verzorgingsproducten beter vermijden want deze kunnen het gezonde evenwicht van de bacteriën en de pH-graad in de vagina verstoren en irritatie veroorzaken”, vertelt ze aan Metro UK. Gewone, ongeparfumeerde zeep is dan een beter idee.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.