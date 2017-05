Dít is het geheime ingrediënt voor luchtige pancakes

Het is een van onze favoriete gerechten om in het weekend mee te ontbijten: pancakes. Van die Amerikaanse met vers fruit en oké vooruit: ook een beetje siroop of poedersuiker. Ze zijn het allerlekkerst als ze luchtig zijn.

Want zo’n pancake kan nogal als een baksteen op je maag vallen. En hoe vaak we het ook hebben geprobeerd; tot nu toe kregen we die pancakes nog nooit zo luchtig als wanneer je ze buiten de deur uit. Tót nu, want er is een geheim ingrediënt. En dat is, hou je vast: bruiswater.

Bubbels

Je hoeft het water in het gewone beslag alleen maar te vervangen voor bruiswater. De theorie erachter is best logisch: wanneer je het beslag opwarmt, zetten de bubbels in het bruiswater uit en worden de pancakes dus luchtiger. Dit trucje werkt overigens ook wanneer je wafels maakt. Loop je wel het risico dat je nu iédere dag wil ontbijten met pancakes.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock