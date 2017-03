Gek op koffie én wijn? Dan is dit drankje perfect voor jou!

Kom jij de dag niet door zonder een paar kopjes koffie? En sluit jij het liefst elke avond af met een goed glas wijn? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Een restaurant in Amerika heeft deze twee drankjes namelijk gecombineerd.

Het resultaat? Een heerlijke wijnkoffie…

Vleugje bosbes

Het Molinari Private Reserve, dat in het Amerikaanse Napa Valley ligt, heeft het brouwsel gecreëerd door rode wijn te mixen met koffie. Hiervan hebben ze een mix gemaakt die ruikt én proeft naar wijn, met een vleugje bosbes.

Romige koffie

De combinatie klinkt misschien een beetje gek, maar volgens Metro Uk hoef je je geen zorgen te maken. Het drankje smaakt volgens de krant, ondanks de wijnmix, vooral naar romige koffie en niet naar een glas Merlot dat een middag in de volle zon heeft gestaan.

IJswijnkoffie

Het café adviseert de klanten de koffiewijn wel even te laten staan voordat ze het op drinken, zodat de smaak zich nog beter kan ontwikkelen. Wie het drankje liever koud opgediend krijgt, kan het zelfs een nachtje in de vriezer laten staan voor een heuse ijswijnkoffie. Je kan het drankje trouwens ook gewoon op je werk drinken, want hoewel het naar wijn smaakt zit er geen alcohol in.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock