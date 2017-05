Oeps! Zoveel geld zijn we in ons leven gemiddeld kwijt aan ontharen

Ontharen is een tijdrovend klusje, en eigenlijk moeten we het veel te vaak doen willen we de boel een beetje willen bijhouden. Maar het is niet alleen tijdrovend blijkt uit een recent onderzoek. Want we zijn er ook behoorlijk wat geld aan kwijt.

Beautyvlogger Susan laat je in de bovenstaande video zien hoe je het beste je wenkbrauwen kunt epileren.

Onthaarbudget

Het Britse Royal Bolton Hospital heeft het onderzocht. Zo zijn ze tot de conclusie gekomen dat vrouwen tijdens hun leven gemiddeld rond de 23.000 pond kwijt zijn aan het ontharen of laten verwijderen van hun lichaamshaar. Dat is omgerekend een flink bedrag van 27.125 euro. Dat is niet mis.

Maar het onderzoeksteam heeft niet alleen gekeken naar gebruikers van ontharingsbehandelingen in het algemeen, maar ook naar de groep gebruikers van een doodgewoon scheermesje. Hoor jij daar bij? Dan heeft het onderzoeksteam goed nieuws voor je. Want wanneer je je vooral scheert ben je rond de 6500 pond kwijt, omgerekend 7700 euro, aan scheren. Maar dan moet je er in tijd wel acht weken van je leven voor inleveren. Oeps!

