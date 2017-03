Lief (maar ook een beetje verdrietig): gered kalfje denkt dat ze een hond is

Dankzij de Rocky Ridge dierenopvang heeft kalfje Moonpie een fijn thuis gekregen. Eigenaresse Janice vangt het 7-weken oude beestje op in huis. Haar honden reageren net zoals de viervoeter in de video op hun nieuwe vriend: superenthousiast.

De minikoe werd op een veiling aangeboden, waar een vriend van Janice toevallig was.

Fan-tas-tisch

Omdat het dier nog zo jong was, besloot ze het te kopen en naar de Rocky Ridge dierenopvang te brengen. Het sneeuwde en was flink koud, dus Janice had al snel door dat het beestje niet bij de andere koeien kon. Daarom besloot ze tot deze onconventionele opvang over te gaan: ze nam Moonpie in huis.

En haar honden vinden het fan-tas-tisch. Met name de dove bull terriër Spackle is in zijn nopjes met Moonpie. Samen houden ze de wacht bij de keukendeur, doen ze een tukje en hangen ze de lolbroek uit.

Bekommeren

Dat Janice het kalfje moet opvangen, heeft voor behoorlijk wat verontwaardiging gezorgd bij haar volgers op Facebook. “Verschrikkelijk dat zo’n dier al zo jong bij de moeder wordt weggehaald”, schrijft de een. “Het is een schande!” schrijft een ander. “Gelukkig zijn er mensen zoals jij, Janice, die zich om deze dieren bekommeren.”

Janice heeft niet alleen honden in huis. Bij haar opvang in de Amerikaanse staat Arkansas hebben ook exotischere dieren een plekje gevonden. Een zebra bijvoorbeeld, en een waterbuffel. Janice doet het werk vrijwillig. “Ik droomde hier als kind al van.”

Smelt…

Kijk even mee naar ontzettend lieve plaatjes van Moonpie in haar nieuwe huis:

Capibara

Het is overigens niet de enige onwaarschijnlijke vriendschap bij de Rocky Ridge opvang. Ook deze capibara kan het uitstekend vinden met een niet-soortgenoot:

Bron: Little Things.