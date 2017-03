Gescheiden stel maakt nog steeds samen familiefoto’s om déze reden

Als ouders gaan scheiden, kan dat erg pijnlijk zijn voor kleine kinderen (zie video). Maar dat hoeft niet, laten Victoria en Adam Baldwin met deze foto’s zien. Het kan ook anders.

Sinds hun huwelijk op de klippen liep, zijn Victoria en Adam co-ouders van hun zoontje. En ook al is het koppel uit elkaar, toch maken ze nog regelmatig een familieportret met z’n drietjes.

Getrouwd – gescheiden

Victoria deelde een paar van die familiefoto’s op Facebook en schreef er een hartverwarmende boodschap bij: “De bovenste 2 foto’s zijn gemaakt toen Adam en ik getrouwd waren. De onderste 2 zijn een jaar en twee jaar na onze scheiding gemaakt.”

Geen beste vrienden

“We zijn niet verliefd, we zijn het niet altijd met elkaar eens, we zijn geen beste vrienden, soms vinden we elkaar niet eens aardig”, gaat ze verder. “Maar weet je wat we zijn? We zijn voor altijd met elkaar verbonden omdat we samen een mooie, slimme, aardige en grappige zoon hebben. We hebben respect voor elkaar.”

Allebei even belangrijk

Victoria zegt dat ze niet de perfecte co-ouders zijn, maar dat hun belangrijkste afspraak is om hun zoon altijd op de eerste plaats te zetten. “We zijn allebei even belangrijk voor onze zoon. We moeten er allebei voor hem zijn en we verdienen allebei quality time en mooie herinneringen met hem. We geven elkaar niet de schuld voor de stukgelopen relatie. We geven niet op elkaar af, zéker niet in het bijzijn van onze zoon.”

In een lijstje

Dus ja, sluit ze af: “We maken nog regelmatig een familieportret. Ik laat ze afdrukken, doe ze in een lijstje en zet ze in de slaapkamer van mijn zoon. Hij groeit misschien niet op met zijn beide ouders in één huis, maar hij ziet in zijn opvoeding wel wat respect is, en empathie, medeleven, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, en dat je soms offers moet maken. Hij weet nu dat ouders uit elkaar kunnen gaan, maar dat een familie nooit uit elkaar hoeft te vallen.”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook, Istock