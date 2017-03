Dít is de goedkoopste datum om te vliegen deze zomer

Nog geen vakantie geboekt? Mooi! Wij hebben uitgezocht wat de goedkoopste datum is om te vliegen in de zomer. Reisvlogger Bonnie geeft je in de video nog meer tips voor goedkope vliegtickets.

Veel mensen gaan in het hoogseizoen op vakantie, maar je kunt beter net een paar weekjes eerder gaan. Dan zijn de vliegtickets namelijk een stuk goedkoper. Conde Nast Traveler en CheapAir.com hebben onderzocht wanneer je het beste kunt vliegen in de zomerperiode. Wat blijkt: vluchten zijn dit jaar duurder dan vorig jaar, maar als je op 6 juni vliegt heb je waarschijnlijk het goedkoopste ticket te pakken.

Augustus en september

De CEO van CheapAir licht toe: “De gegevens laten zien dat je het beste in de eerste helft van juni kunt vliegen dit jaar. En vooral niet op 9 juli, want dat is de duurste dag van deze zomer.” Je kunt dus beter of vroeg gaan, of de vakantie uitstellen want op 22 augustus daalt de prijs weer en ook 12 september is een goedkope datum om te vliegen. Over het algemeen zijn dinsdag en woensdag dus de beste dagen om te vliegen deze zomer.

