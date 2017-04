Libelle Legt Uit: wat is gezonder, groenten koken of stomen?

Het stomen van je groenten is hartstikke lekker: er blijft meer smaak behouden dan als je groenten kookt. Maar welke manier van bereiden is er eigenlijk het gezondst, koken of stomen?

Als je groenten kookt in een pan met kokend water, dan gaan er vitamines en mineralen verloren: zo’n 20 tot 50 procent van de vitamines. Hoe langer je de groenten kookt en hoe meer water je gebruikt, hoe meer vitamines je verliest. Bij het stomen van groenten blijven de meeste vitamines in groenten behouden, meldt het Voedingscentrum. Groenten stomen is dus gezonder dan groenten koken.

Niet onder water

Ben je niet zo’n stomer en wil je de groenten toch liever koken? Dan behoudt je zo veel mogelijk vitamines en mineralen door zo min mogelijk water te gebruiken. Groenten hoeven niet helemaal onder water te staan om gaar te worden: 1 tot 2 centimeter water in een pan met deksel erop is genoeg om groenten en aardappelen te koken. Kook ook niet langer dan nodig is. En snijdt de groenten niet te klein: hoe groter de stukjes zijn, hoe minder vitamines er kunnen ontsnappen.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Voedingscentrum. Beeld: Istock