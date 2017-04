Dít zijn de grootste keukentrends van 2017 volgens Pinterest

Toen we vroeger een huis moesten inrichten, bladerden we urenlang brochures door op zoek naar leuke meubelen. Dat is verleden tijd, nu doen we dat via Pinterest. Het sociale netwerk heeft onderzocht welke trends we dit jaar terug gaan zien in de keuken. En daar kun je de voorraadpotten uit de video wel bij nodig hebben.

Goed nieuws: je hoeft zelf niet meer ál die afbeeldingen op je telefoon door op zoek naar handige keukenhacks, want die heeft Pinterest dus gewoon voor je op een rijtje gezet. Zo gaan we dit jaar overal extreem georganiseerde voorraadkasten zien. Je voorraadkast moet er dit jaar uitzien als een soort klein winkeltje met bij elkaar passende potten, etiketjes en andere gezellige decoratie.

Compost

Wat ook veel te zien is op Pinterest is zelf compost maken. Hierdoor heb je minder afval en maak je zelf gratis plantenvoeding. Maar ook dat moet natuurlijk op een hippe manier met een speciaal gedeelte in de tuin:

Ontbijt

Dit jaar gaat ook iedereen een koffiestationnetje bouwen in huis. Op deze manier vind je alles wat je nodig hebt voor je ontbijt op een plek: het koffiezetapparaat, de broodrooster, magnetron en bordjes en mokjes. En het ziet er ook nog eens heel leuk uit.

Gietijzer

Gietijzer is het ook helemaal dit jaar. En dan vooral gietijzeren kookgerei. Gietijzer kan heel goed tegen hoge temperaturen en blijft veel langer mooi dan goedkopere pannen en ander keukengereedschap. Daarnaast is het ook nog eens stylish verantwoord, en dat is op Pinterest natuurlijk ook heel belangrijk.

Bron: Delish.com. Beeld: iStock.