Handig: zo maak je je huis schoon in 20 (!) minuten

We kennen allemaal de ‘paniekschoonmaak’. Je hebt nog een krap halfuur en dan staan er gasten op de stoep. Dankzij deze tips red jij het: in nog geen 20 minuten heb jij je complete huis aan kant.

Wij bij Libelle kennen de schoonmaakworsteling maar al te goed. Of het aan je te krappe planning ligt of niet, je huis is nog niet schoon en het wordt een race tegen de klok. Deze tips helpen je om in een mum van tijd je schoonmaakdoel te behalen.

1. Zet muziek aan

Professionele poetsers zweren erbij: een lekker deuntje tijdens het schoonmaken. Kies niet voor jazz maar ga voor een muzieksoort met een hoog tempo. Zo blijf je gemotiveerd en gefocust.

2. Gooi de ramen open

Ook al is het bijster koud buiten, zet alsnog de ramen open. Door frisse lucht je huis in te laten komen, voelt je huis direct een stuk frisser aan. Bovendien laat je alle ‘luchtjes’ je huis uit gaan. Tegen de tijd dat jij klaar bent met schoonmaken ruikt je huis heerlijk fris.

3. Ruim de was op

Plukjes was die overal liggen en hangen zorgen ervoor dat je huis een stuk slordiger oogt. Selecteer je was, maak snel een selectiemand: opvouwen, vuile was, strijkgoed. Loop langs de kamers in je huis waar de meeste was ligt en pluk de kleding uit de hoekjes. En draai ondertussen alvast een wasje.

4. Doe de afwas

Zet de wasbak vol met warm water om je afwas alvast te laten weken. Tegen de tijd dat jij klaar bent met schoonmaken hoef je in ieder geval niet meer te schrobben. Heb je een vaatwasser? Ruim hem dan snel even uit en in.

5. Maak een sopje

In een emmer of in de gootsteen; een sopje is altijd welkom. Je keuken, de badkamer, de vensterbanken, de stoffige hoekjes, de koffietafel, de eettafel. Vlieg je huis door met een emmertje om snel alle stoffige plekjes te soppen. Geef jezelf een maximaal aantal minuten. Dan ben je niet alleen meer gefocust, dan ga je ook efficiënter te werk.

6. Maak je bed op

Het is verleidelijk om de slaapkamerdeur dicht te gooien en niet te kijken naar de rotzooi in de slaapkamer. Maar als je eenmaal je bed hebt opgemaakt (zoveel werk is het ook niet) dan lijkt je slaapkamer direct een stuk opgeruimder. Mochten er onverhoopt gasten je slaapkamer binnenlopen, dan komen ze in ieder geval in een ‘opgeruimde’ ruimte.

7. Stofzuigen

Deze taak kost het meeste werk, maar het hoort er uiteraard wel bij. Begin bij de woonkamer, daarna de keuken, de hal, de bijkeuken en begin daarna pas aan de bovenverdieping. Mocht je te weinig tijd hebben voor de bovenverdieping, dan heb je in ieder geval beneden helemaal spik en span.

8. Schaf de juiste producten aan

Je hebt tegenwoordig veel verschillende sprays die voor elke plek in huis dienen. Deze multi-inzetbare sprays zorgen ervoor dat jij op een super hoog tempo alle plekjes in huis kunt schrobben. Denk vooral aan de keuken, de plintjes. Vergeet niet van doekje te wisselen als je naar de badkamer uitwijkt.

9. Vervang de vuilniszakken

Vervang de zakken in de prullenbakjes in de badkamer, wc en uiteraard de vuilnisemmer. Dan hoeven je gasten geen gebruik te maken van een overvol wc-prullenbakje en kun jij zorgeloos je prullenbak in de keuken opendoen zonder dat er een etenslucht uit komt.

10. De badkamer

Zorg dat de wc-pot schoon is. Gooi direct wat reiniger in de toiletpot, hang schone gastendoekjes op en leg de stapel handdoeken wat strakker. Haal een doekje langs de douchecabine, de wastafel en de wc. Schrob de wastafel met wat spray en warm water. Deze kleine handelingen zorgen voor een stuk frissere badkamer.

