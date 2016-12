Deze gigantische (harige) honden en kleine kinderen gaan je dag maken

Kinderen en dieren zijn vaak komisch en superschattig om naar te kijken. Al helemaal als het kleine kinderen en heel grote dieren betreft. Genoeg voer voor de 58-jarige fotograaf Andy Seliverstoff om een fotografieproject aan te wijden.

Zijn project ‘Little Kids and Their Big Dogs’, legt de bijzondere band en vriendschap vast tussen kleine kinderen en hun supergrote honden. De fotograaf heeft ongeveer 4 maanden besteed aan het schieten van verschillende honden met hun kleine baasjes. De foto’s zijn met name in Sint Petersburg geschoten.

Een foto die is geplaatst door Andy Seliverstoff (@andyseliverstoff) op 19 Dec 2016 om 10:30 PST

Grote honden, kleine kinderen

De fotograaf heeft voor zijn project verschillende hondenrassen voor zijn lens gehad. Zoals de Deense Dog, de Briard, Newfoundlander en zwarte Russische Terriërs. “Ik spendeer altijd veel tijd met een hond voordat ik hem voor mijn camera krijg. Zo leer ik het karakter van de hond kennen. De persoonlijkheid en het karakter zijn uniek bij elke hond. De menselijke aspecten die we herkennen in onze honden, naast alle andere dingen, maakt dat we ons zo verbonden met ze voelen. En juist deze aspecten probeer ik vast te leggen in mijn foto’s”, schrijft de fotograaf op zijn website.

Het eindresultaat is een boek met de allerbeste foto’s uit de serie.

