Hartverwarmend: hond knuffelt voorbijgangers in New York

Mensen die wel een knuffel kunnen gebruiken zijn bij de golden retriever Louboutina aan het juiste adres. De hond uit New York is wereldberoemd om de knuffels die hij uitdeelt aan iedereen die daar om vraagt.

De golden retriever is vernoemd naar de beroemde schoenenontwerper Christian Louboutin en is inmiddels een echte beroemdheid in Amerika. Zo was hij al te zien in The Tonight Show en heeft hij een Instagram-account met meer dan 17.000 volgers.

Pootjes en knuffels

Cesar Fernandez-Chavez kreeg Louboutina als een puppy voor zijn verjaardag. Hij merkte al snel de hond nét iets anders was dan andere honden. Zo begon Louboutina hem na een jaar uit het niets pootjes te geven in zijn hand en kreeg hij regelmatig dikke knuffels van haar. ”Als ik nu met haar buiten loop wil ze me alleen maar pootjes geven en knuffelen.” Louboutina’s knuffels beperken zich echter niet alleen maar tot Cesar: ”Ze is heel erg aanhankelijk en knuffelt iedereen die voorbij loopt op straat.”

Bron: News.com.au. Beeld: iStock/Instagram