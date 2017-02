Heb jij al een digitaal testament?

Als jij er niet meer bent, wat gebeurt er dan met je social media accounts? Misschien gek om daar nu al over na te denken, maar het is wel fijn voor je nabestaanden wanneer je dat alvast geregeld hebt.

Als je niks regelt, gebeurt er ook niets. Facebook, Twitter, Instagram, alles gaat gewoon door. Gek idee toch? Wil je geen zorgen achterlaten, regel dan nu alvast een aantal zaken. Voor nabestaanden een hele zorg minder.

Lijst maken

Maak bijvoorbeeld een digitaal testament, waarin je laat weten wat er met je digitale accounts moet gebeuren na je overlijden. Je voegt dan een lijst aan je testament toe met je accounts en toegangsgegevens. Heb je geen testament? Voeg deze lijst dan toe aan je eigen administratie.

Facebook

Je kunt er nu ook al voor zorgen dat je Facebook-pagina na jouw overlijden wordt stopgezet. Maar je kunt er ook voor kiezen dat je profiel dan in een ‘ter nagedachtenis-pagina’ wordt omgezet. Hierop vind je dan geen statusupdates en contactgegevens, maar mensen kunnen er nog wel berichten posten. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Er kan nog meer

Je kunt ook gebruik maken van speciale diensten die pas na overlijden in actie komen. Omdat je de herinnering aan jou levend wilt houden of omdat je nog iets uit wilt dragen. Zo kan LivesOn namens jou geautomatiseerd Twitter-berichten blijven plaatsen.

Laatste woord

Met de Facebook-app ifidie kun je zelfs regelen dat er na je dood nog berichten van jou geplaatst worden. Kun je bijvoorbeeld toch nog het laatste woord hebben in een jarenlange discussie. Of een dierbare een lieve boodschap meegeven.

Stel een time-out periode in

Gebruikers van Google+, Gmail en YouTube hebben een Google-account. Bij Google kun je aangeven wat er met je foto’s, e-mails en documenten moet gebeuren als je een bepaalde periode niet hebt ingelogd. Je kunt zelf aangeven of je account in dat geval moet worden verwijderd of dat je gegevens gedeeld moeten worden met familie of vrienden. Je vindt deze optie in je Google instellingen onder ‘inactiviteitsvoorkeuren’.