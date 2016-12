DIY: Extra feestelijke champagneglazen om zelf te versieren

Je huis is in december extra sfeervol door de kerstboom, kaarsjes en andere versieringen. Maar het kan nóg gezelliger. Met deze lifehack zorg je ervoor dat je gasten uit zeer feestelijke champagneglazen drinken, waardoor de avond net dat beetje extra glans krijgt. Ook handig: je weet precies welk glas van wie is. Laat die kurken maar knallen!

Libelle samen met HEMA







Over HEMA lifehacks

Met HEMA maak je van Kerst een kadootje. Met de hele familie rond de feestelijk gedekte tafel en met z’n allen genieten van een lekker glaasje cava of kinderchampagne. Overal fonkelende lichtjes en op de achtergrond een mooi versierde boom mét cadeautjes eronder. In de Lifehacks van HEMA laten we zien dat geluk ‘m in de kleine dingen zit. Want met kleine handelingen kun je al speciale momenten creëren!

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

De HEMA lifehacks zijn geproduceerd door Towel Media.

