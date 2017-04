High tea organiseren? Zo pak je het aan!

Wat is een kop thee zonder iets lekkers? De Engelse ladies hebben daar gelukkig ooit het antwoord op gevonden: de high tea. Een goed excuus om thee en een gevulde etagère te combineren met een bijkletsmoment met vriendinnen. Hieronder een paar handige tips die je op weg helpen om een high tea te organiseren.

Maak een uitnodiging

Wil je het officieel aanpakken, stuur je vriendinnen dan een officiële uitnodiging. Pinterest loopt over van de leuke ideeën, zoals een uitnodiging in de vorm van een theepot. Of geef iedereen een klein zakje losse thee om alvast in de stemming te komen.

Mooi serviesgoed

Mooi serviesgoed, check. Want je wilt natuurlijk wel een mooi gedekte tafel. Serveer de thee daarom in een sierlijke theepot en bijpassende theekopjes en leg alle hapjes op een etagère. Geen etagère in huis? Deze video laat zien hoe eenvoudig je er zelf eentje maakt met alles wat je al in huis hebt.

Theeselectie

Omdat je bij een high tea zowel zoete als hartige hapjes serveert, is het de bedoeling om er passende theeën bij te drinken. Dit versterkt de smaken. Zwarte thee, zoals Earl Grey, combineert goed met hartige gerechten, terwijl een Jasmijnthee het goed doet bij zoet. Koop bij voorkeur losse thee bij een theespeciaalzaak en laat je adviseren over de zetmethode.

Hartig en zoet

Als laatste haal je de ingrediënten voor de hapjes in huis. Een high tea start officieel altijd met hartig, zoals mini-quiches en sandwiches. Daarna volgen de scones (zoete broodjes) met jam en clotted cream. Als laatste is het zoet aan de beurt. Denk bijvoorbeeld aan nougat en fudge van Lonka: altijd een goede match met thee. Wist je trouwens dat fudge oorspronkelijk uit Engeland komt?

Maak kans op een Lonka High Tea Pakket!

Hoeveel nougat- en fudgeblokjes van Lonka liggen er op deze etagère? Als jij het juiste antwoord weet, maak je kans op een Lonka High Tea pakket. Laat snel in het formulier je gegevens en antwoord achter. Meedoen kan t/m vrijdag 21 april 2017. De winnaar krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Daar hoort Lonka bij!

Met de zachte lekkernijen van Lonka, zoals de fudge en nougat, verrijk je ieder koffie- en theemoment. Of je nu samen of alleen bent. Wist je trouwens dat de eerste Lonka-fabriek in 1920 zijn deuren opende in Breda? Meer weten over Lonka én krijg je zin om de Lonka-lekkernijen in huis te halen? Klik snel hier.