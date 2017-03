Libelle’s Dierenspreekuur: “Hoe zorg ik ervoor dat mijn hond stopt met blaffen?”

Een hond die de hele dag blaft, wil natuurlijk niemand. Maar wat doe je als je net een nieuwe hond hebt die niet stil te krijgen is? Judith van Moorsel van Tinley Gedragstherapie voor dieren weet wel raad.

Ingrid: “Een paar maanden geleden hebben mijn man en ik een Duitse herder uit het asiel in huis genomen. Een heel lief beest en we zijn allebei dol op hem. Alleen blaft hij de hele dag door. Om gek van te worden. Niet alleen naar andere honden, maar ook naar mensen of gewoon uit het niets. Terwijl hij helemaal niet agressief is. Enig idee wat we daar tegen kunnen doen?”

Territorium

Judith: “Ik kan me goed voorstellen dat het vele blaffen vervelend is. Een hond kan om uiteenlopende redenen blaffen: het kan van opwinding zijn of onzekerheid, maar blaffen kan ook aangeleerd gedrag zijn. Daarnaast kan er een territoriale motivatie meespelen. Ze willen dan hun eigen territorium afbakenen met hun geblaf (zoals in de video hierboven). Bij sommige rassen speelt dit sneller een rol, zoals bij de Duitse herder. Om het blafgedrag dus echt goed op te lossen, is het nodig om eerst de motivatie voor het blaffen te achterhalen, eventueel met behulp van een hondengedragstherapeut.”

Beloning

“Je kunt je hond wel al leren dat stil zijn beloond wordt: neem een situatie waarin je zeker weet dat je hond gaat blaffen. Zeg niets en zodra je hond stil is, geef je het commando ‘stil’. Beloon hem dan direct met een stem en voerbeloning. Wanneer je deze handeling blijft herhalen, dan gaat je hond na verloop van tijd reageren op het commando ‘stil’.”

