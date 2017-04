Libelle samen met OHRA

Gezond eten, goed bewegen en regelmatig een bezoek aan de arts. Gezonde dingen die je voor je zelf doet, doe je natuurlijk ook voor je hond!

Kijken, kijken, kijken

Wanneer bekijk je je hond echt goed? Doen hoor. Want zo merk je meteen wanneer zijn conditie verandert. Check zijn vacht: ziet deze er gezond en glanzend uit? Zijn er geen kale plekken of schilfers? Bekijk zijn ogen en oren. Zijn ze schoon? Ook het gebit vertelt veel over zijn gezondheid. Heeft het een vervelende geur of krijgt het tandvlees een andere kleur, dan ga je het beste even naar de dierenarts.

Tijd voor een check-up

Wij gaan een keer in het half jaar naar de tandarts, met je hond ga je het beste in ieder geval een keer per jaar naar de dierenarts. Die doet de grote check-up. De dierenarts bekijkt de conditie en de gezondheid van je hond, en zorgt ervoor dat alle vaccinaties en behandelingen tegen wormen en parasieten up-to-date zijn. Een huisdierenverzekering is dan fijn, mochten er opeens hoge kosten zijn als er iets meer aan de hand is.

Bewegen

Voor jou is bewegen goed. Voor honden ook. Dus ga je er samen lekker op uit. Naar het bos, naar de duinen. Laat je hond minstens vier keer per dag uit. Met pups moet je wel voorzichtig doen: hun gewrichten zijn nog niet helemaal ontwikkeld. Laat ze daarom niet te lang lopen of spelen.

Voeding

Waar moet je op letten bij de voeding van je hond? In het algemeen zijn er zes voedingsstoffen die je hond binnen moet krijgen: eiwitten, vetten en oliën, mineralen, vitaminen, koolhydraten en water. Toch kan het gebeuren dat je hond iets verkeerds eet, een ongeluk krijgt of ondanks alle goede zorgen flink ziek wordt. Om te voorkomen dat je voor hoge kosten komt te staan bij zo’n dierenartsbezoek, sluit je het beste een huisdierenverzekering af.