Je hoeslaken vouwen is een hele klus (al biedt bovenstaande video dé oplossing!), maar ook voor het wassen van de hoeslakens blijkt er nu één goede manier te zijn.

Veel kleding was je waarschijnlijk al binnenstebuiten, maar veel mensen weten niet dat je hoeslakens ook beter op deze manier kunt wassen. Dat is niet om de kleur mooi te houden, maar omdat in de hoekjes van de hoeslakens vaak juist stof zit. Dat was je er dan niet zo snel uit als je ze niet binnenstebuiten in de wasmachine stopt. Stof is niet alleen niet zo fris, het is ook de ideale voedingsbodem voor huisstofmijt. Was de lakens dus binnenstebuiten op 60 graden en ze zijn frisser dan ooit.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock.