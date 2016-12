Libelle’s Dierenspreekuur: “Mijn hond is bang voor vuurwerk en onweer”

Angst voor vuurwerk en onweer is een veelvoorkomend probleem bij honden. Veel honden kruipen het liefst in een hoekje of zoeken troost bij hun baasje. Hoe zorg je ervoor dat je hond op zulke momenten niet meer bang is? Judith van Tinley Gedragstherapie voor dieren schiet jou en je trouwe viervoeter te hulp.

Anne: “Sinds een jaar hebben we een herdershond. Een lief en enthousiast dier dat nergens bang voor is, behalve voor onweer en vuurwerk. Zodra het ook maar een beetje rommelt in de lucht wordt hij helemaal hysterisch. Hij springt in het rond, sloopt dingen en begint vreselijk te blaffen. Hoe kunnen we hem aanleren dat onweer en vuurwerk niet iets is om bang voor te zijn?”

CD met opgenomen geluiden

“Als je je hond wilt leren dat hij niet bang hoeft te zijn voor onweer en vuurwerk, is het van belang om hem stapsgewijs te laten wennen aan deze geluiden en hem een positieve associatie mee te geven. Als je hond bang is voor het geluid van onweer en vuurwerk, kun je een cd met opgenomen geluiden van onweer aanzetten. Zet die cd op een dusdanig volume dat je hond rustig blijft en koppel het luisteren naar deze geluiden aan iets leuks: speel lekker met hem of geef hem een hondenkoekje. Zet de cd dagelijks aan, en zet het volume steeds iets hoger. Zo zal hij langzaamaan wennen aan deze geluiden.”

Heb je ook een prangende dierenvraag? Stuur hem door naar redactie@libelle.nl o.v.v. ‘Dierenspreekuur’ of reageer via onze Facebookpagina.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Zo verwijder je makkelijk hondenharen van een kussen.

LEES OOK:

Beeld: iStock