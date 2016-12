Dit is Bubba, een 5-jarig hondje dat het kerstdiner van haar baasjes op een wel heel bijzondere manier heeft geruïneerd. Ze stortte zich stiekem op de kalkoen.

In de keuken van de familie Barrett uit het Schotse Prestwick stond de kalkoenborst al klaar voor het kerstdiner: een stuk vlees dat genoeg was voor 3 personen. Op een onbewaakt moment wist het hondje van de familie, Bubba, bij de kalkoen te komen. En ze liet er vrijwel niets van over…

Uitbuiken

De familie had niet in de gaten wat hun trouwe viervoeter had uitgespookt in de keuken, tot ze Bubba even later zagen omrollen. Het beestje had zichzelf zó vol gegeten dat ze nog amper op haar pootjes kon staan, en echt even languit moest uitbuiken op de vloer.

De dader

Baasje David Barrett plaatste een foto van Bubba op Twitter en deelde het hilarische verhaal. “Dat meen je niet, mijn hond heeft de hele kalkoen opgevreten.” Bij de foto schreef David: “Hier ligt de dader. Ze kan niet meer bewegen.”

Op dieet

Zijn tweets werden duizenden keren gedeeld en geliked. “Bij wie kunnen we komen eten”, vroeg David aan zijn volgers op Twitter. Uiteindelijk brachten kennissen een nieuw stuk kalkoen naar de familie. En wat Bubba betreft: zij gaat in het nieuwe jaar op dieet!

