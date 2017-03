Libelle’s Dierenspreekuur: “Onze hond wordt steeds dikker”

Marian: “Onze labrador Sammie is 4 jaar oud, maar wordt de laatste tijd steeds dikker. Hij krijgt al jaren hetzelfde voer en wij geven hem zelden een extraatje. Hij beweegt misschien niet veel, maar dat heeft ‘ie nooit gedaan. Hoe weet je wat het ideale gewicht is voor een hond en wat te doen als hij overgewicht heeft?”

Marieke van der Burgt van Tinley Gedragstherapie voor Dieren schiet Marian te hulp. “Je kunt zelf voelen of je hond het ideale gewicht heeft, door met je vlakke hand licht over zijn borstkas te aaien. Als je zijn ribben kunt voelen, maar niet kunt zien, dan heeft je hond een gezond gewicht. Als je zijn ribben niet meer kunt voelen, dan is Sammie te dik.”

Lichamelijk probleem

“Wanneer Sammie te dik is, dan is het goed om de oorzaak te achterhalen. Hij zal immers zelf ook ongemak ervaren door het overgewicht. Je schrijft dat Sammie al jaren hetzelfde voer krijgt en dat je hem zelden extraatjes geeft. Het zou kunnen zijn dat Sammie een lichamelijk probleem heeft, waardoor hij steeds dikker wordt. Ik adviseer je daarom om eerst contact op te nemen met je dierenarts, zodat hij of zij medische oorzaken kan uitsluiten.”

Beweging

“Wanneer Sammie geen lichamelijke problemen heeft, dan kun je het overgewicht op twee manieren aanpakken. Zorg ervoor dat jullie labrador voldoende beweging krijgt. Maak bijvoorbeeld lange wandelingen, laat hem zwemmen of doe spelletjes met hem. Gooi een tennisbal weg en laat hem die halen en naar jou brengen. Daarnaast controleer je of hij niet te veel voer krijgt. Weeg zijn voer af en kijk naar het voedingsadvies op de verpakking. Er is ook voer voor honden die te dik zijn. Daarnaast zijn er ook speciale programma’s om je hond af te laten vallen. Vraag je dierenarts naar de mogelijkheden.”

Beeld: iStock