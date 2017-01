Honden blijken een heel specifieke muzieksmaak te hebben

Als honden zouden kunnen praten, zouden we ze van alles willen vragen. Wat ze leuk vinden om te doen bijvoorbeeld, wat hun lievelingskostje is en naar welke muziek ze graag luisteren. Als het aan de University van Glasgow ligt, is die laatste vraag bij dezen beantwoord.

Want als je je weleens af hebt gevraagd van welke muziek je hond extreem ontspannen wordt, of van welke muziek hij een kwispelstaartje krijgt: de University van Glasgow heeft de handen ineen geslagen met de Scottish SCA om het antwoord op deze vraag te achterhalen. Wetenschappers hebben verschillende muziekgenres gedraaid en vervolgens de honden aan kleine testjes onderworpen. De wetenschappers kwamen al snel tot de conclusie dat honden met name reggae heel fijne muziek vinden. De honden toonden positieve veranderingen in hun gedrag wanneer ze naar dit muziekgenre luisterden. Op de 2e plek prijkt soft rock.

Een eigen smaak

Ondanks dat de meeste honden uit het onderzoek fan waren van de ontspannende klanken van reggae, blijkt dat ook honden echt een eigen muzieksmaak hebben. “Op alle andere genres werd gemixt gereageerd. Wat bevestigt dat honden net als mensen een eigen muzieksmaak hebben.”

Liggend luisteren

Het onderzoek wees uit dat honden eigenlijk alle muziekgenres wel kunnen waarderen. Grappig genoeg gingen de honden veelal liggen in plaats van staan tijdens het beluisteren van de muziek. Tijdens het onderzoek werden in totaal 5 genres getest: soft rock, Motown, pop, reggae en klassieke muziek. Dus het is gissen hoe honden tegen techno en heavy metal muziek aankijken.

Bron: Pitchfork.com. Beeld: iStock