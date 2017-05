Voorkom brand in huis: 8 gewoontes om nu mee te stoppen

Het is vandaag de ‘Internationale Dag van de Brandweer’. Natuurlijk heel fijn dat ze er zijn, maar het liefst heb je ze nooit over de vloer. Stop met deze alledaagse gewoontes om je huis en vooral je gezin veilig te houden.

Apparatuur dicht bij elkaar zetten

Als je geen ruimte laat tussen elektrische apparaten, is er geen plek waar de hitte naartoe kan. Gebruik het liefst alleen de directe stopcontacten – vermijd verlengsnoeren en stekkerdozen zoveel mogelijk. Anders loop je het risico dat je te veel elektriciteit aansluit op hetzelfde stopcontact waardoor het overbelast raakt en brand kan ontstaan. Nog een tip van brandweerman Bauke Dalstra: rol de snoeren nooit op. “Die worden heel erg warm. Dan loop je het risico dat de isolatie wegsmelt en zo kortsluiting of brand ontstaat.” Weglopen als je aan het koken bent

Koken is een van de grootste veroorzakers van brand in huis. Een onbeheerd vuurtje heeft maar een paar seconden nodig om uit te monden in een vuurzee. Frituren is het meest riskant. Wat je ook doet: blijf in ieder geval altijd in de keuken als je aan het koken bent. Vlam in de pan? “Nóóit water op het vuur gooien”, waarschuwt Bauke. Doe de deksel op de pan, draai het gas uit en laat het staan. Verlengsnoeren op elkaar aansluiten

Beschouw verlengsnoeren alleen als een tijdelijke oplossing. Als je te veel snoeren aansluit op één circuit, kan er brand ontstaan. Ga er ook nooit van uit dat een stekkerdoos een ingebouwde brandbescherming heeft. Over het algemeen zijn stekkerdozen niet ontworpen om energiestroom te reguleren of stroomstoten te blokkeren. Beschadigde snoeren gebruiken

Een aangetast snoer kan een elektrische schok afgeven en brand veroorzaken als de hitte van het snoer in contact komt met brandbaar materiaal. Vervang bij twijfel altijd het snoer. Zoals Bruce Springsteen al zong: er ontstaat geen vuur zonder een vonk (can’t start a fire without a spark). Een klein vlammetje kan binnen 30 seconden resulteren in een vlammenzee. Het huis verlaten als er nog elektrische apparatuur aan staat

Ga nooit de deur uit als er nog een elektrisch apparaat aan staat dat daar niet voor gemaakt is. Een crockpot (een elektrische pan die eten gaart op een lage temperatuur) is de uitzondering. Het eten kookt niet en wordt niet warm genoeg om een brand te veroorzaken. “Eigenlijk zou je ook altijd de stekker uit de waterkoker, het koffiezetapparaat en de tv moeten halen als je weggaat. Dat doet bijna niemand, maar het risico op kortsluiting is er altijd.” Het pluis uit de droger niet verwijderen

De grootste reden dat de droger brandoorzaak nummer één is, is het pluis. Pluis dat zich ophoopt rondom het filter, de trommel en in de luchtgaten kan vlam vatten door de hitte van de droger. Als je het pluis nooit verwijdert, stapelt het zich op en kan de hitte niet ontsnappen. Regelmatig even controleren dus. “Hang er een brandmelder boven”, tipt Bauke. “Het filter moet je iedere keer verschonen. Als je de afvoer 1 tot 2 keer per jaar schoonmaakt, ben je goed bezig.” Een kaars onbeheerd achterlaten

Het klinkt misschien logisch, maar hoe vaak loop je niet uit de woonkamer terwijl er kaarsen staan te branden? Naar de wc kan nog net, maar naar buiten gaan met kaarsen aan is ‘heel erg dom’. Een hond of een kat kan er tegenaan lopen. Gebruik altijd een solide kaarsenhouder en ga liever niet uit de ruimte terwijl er nog iets staat te branden. Zet de kaars niet in de buurt van materiaal dat snel vlam vat. De schoorsteen niet schoonmaken

Creosoot, een olieachtige substantie die ophoopt als je de haard aansteekt, is de belangrijkste oorzaak van schoorsteenbranden. Gooi er geen nat hout in: ‘Dat koekt sneller vast aan de binnenkant’. Melkdozen zijn ook uit den boze – door een chemische reactie geven die roetdeeltjes af die snel aan de schoorsteenwand plakken. “Het mooiste is gewoon droog hout.” Laat ieder jaar de haard controleren en schoonmaken indien nodig. Gooi het as van de haard nooit in de vuilnisbak totdat het volledig is afgekoeld – dat kan een paar dagen duren. Gooi er water overheen om zeker te weten dat het vuur is gedoofd.

Brandmelders

En tot slot een inkoppertje, maar niet onbelangrijk: zorg voor voldoende brandmelders. “Ik heb er één in het trapgat en boven het washok, maar in het meest ideale geval heb je er in iedere ruimte één. In de keuken zou je een thermische melder moeten hebben – die reageert niet op rook, maar op een bepaalde temperatuur.”

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: iStock