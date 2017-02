7 dingen in je huis die je ongelukkig maken

Voelt jouw huis niet als een thuis? Dat zou kunnen komen door de spullen waarmee jij jezelf omringt. Uit onderzoek is gebleken dat deze 7 dingen invloed kunnen hebben op je humeur of je zelfs ongelukkig maken. Maak dus aan de hand van dit lijstje maar snel een rondje door je huis.

1. Kinderspeelgoed

Vaak ligt het hele huis vol met speelgoed, kleding en tekeningen van je kinderen. Dat zorgt er al snel voor dat de kamer er rommelig uitziet. Het huis lijkt nooit schoon. En dat kan je het gevoel geven dat anderen denken dat je niet alles onder controle hebt. Volgens onderzoek denkt een derde van de ouders dat ze meer dan 50% van het speelgoed weg kunnen doen, zonder dat ze doorhebben. Dus heeft je dochtertje al maanden niet meer met die ene barbiepop gespeeld, maak er iemand anders blij mee.

2. Servies van je tante

Je tante had goede bedoelingen toen ze je haar oude servies gaf, maar in plaats van aan haar te denken, heb je alleen maar negatieve gevoelens bij het servies. Natuurlijk is het een erfstuk, maar dat hoeft niet te betekenen dat je het mooi vindt. We houden erfstukken en geschenken omdat we ons schuldig voelen als we het wegdoen, maar door de ruimte die het inneemt in huis, laat je andere spulletjes die je wel gelukkig maken weg. Dat is zonde.

3. Jeugdherinneringen

Je favoriete pop of knuffel van vroeger die je nog steeds in huis hebt, hoef je natuurlijk niet weg te doen. Maar er zijn genoeg minder belangrijke spullen die je laten terugdenken aan je jeugd, die je makkelijk weg kan doen. De aanwezigheid van deze spullen kunnen hun emotionele tol eisen. Het kan soms lastig zijn te beseffen dat we steeds ouder worden, want “vroeger was alles beter…” Probeer daarom zo min mogelijk in huis je te laten herinneren aan die tijd.

4. Vroegere verzamelingen

Spaarde je vroeger lp’s en hebben ze nog steeds een belangrijk plekje in huis, maar ben je allang gestopt met verzamelen? Leg ze op zolder of doe ze weg. Wie weet kun je er iemand anders blij mee maken. Vind je het lastig om alles in een keer weg te doen? Bewaar dan je mooiste exemplaren als herinnering aan je verzameling.

5. Nieuwe hobby? Welnee

Je was dit keer echt van plan die warme sjaal te gaan breien en je had de spullen al in huis gehaald. Maanden later liggen ze nog steeds onaangeraakt op dezelfde plek in huis. Dat betekent al genoeg. Maar we voelen ons schuldig als we al de spullen weer zonder te gebruiken weggooien, want dat is zonde van het geld. Maar de gedachte die in je opkomt als je naar de spullen kijkt, is vaker negatief dan positief. Dus weg ermee!

6. Heftige gordijnen

Die grote, taupekleurige gordijnen leken een heel goed idee, maar achteraf maken ze de woonkamer alleen maar donkerder. Daarnaast trekken ze onmiddellijk al het stof in je huis aan. En elke keer dat je er naar kijkt, denk je daar aan. Kies de volgende keer licht en luchtige gordijnen, want deze zorgen ervoor dat je je ook licht en luchtig gaat voelen.

7. De verkeerde kleur

Kleur doet veel met je emotie en je humeur. Rood, geel en oranje zijn actieve en stimulerende kleuren, blauw en groen zijn meer ontspanningskleuren en grijs en beige zijn erg neutraal. De juiste kleur voor je interieur kiezen is niet altijd even makkelijk. Een felle kleur kun je snel beu zijn, maar een saai huis wil je ook niet. Ben je niet blij met je uiteindelijke keuze, probeer het dan te veranderen. Je zult jezelf meer thuis voelen wanneer je tevreden bent over je interieur.

Leren begrijpen dat sommige spullen je humeur verslechten en alleen maar negatieve gevoelens oproepen is één ding, maar leren spullen weg te gooien is wat anders. Dat kan nog best lastig zijn. Maar het is belangrijk dat we ruimte hebben in ons leven, ook in huis. Het zijn niet de spullen in huis, maar de dingen die we doen die het leven een stukje mooier en betekenisvoller maken.

