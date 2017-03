7 ideeën om met je vriendin te relaxen

Heb je dat soms ook, dat je je in een keer beseft dat je die ene vriendin al veel te lang niet hebt gezien? Hoog tijd om de agenda’s naast elkaar te leggen voor een gezellig moment samen.

1. Ontspannen in de hamam

Naar de sauna ben je misschien al tig keer samen geweest, maar ooit de hamam getest? Dit is een van oorsprong oosters badhuis en dé plek om lichaam en geest tot rust te laten komen. Laat je scrubben, inzepen en masseren. Sluit af met verse muntthee en soft nougat of fudge van Lonka.

2. Frisse neus halen

Bijkletsen doe je misschien wel het beste terwijl je een fikse wandeling maakt. Ons land telt veel mooie natuurgebieden waar je dat kunt doen. Denk aan de Kennemerduinen bij Haarlem en Zandvoort, de Weerribben-Wieden in Overijssel of de Veluwe.

3. Workshop latte art

Verbaas je je er ook altijd over hoe ze toch die hartjes maken in je cappuccino? Goed nieuws: je kunt het zelf ook leren tijdens een workshop ‘latte art’. Even googlen en je ziet meteen bij welke koffiebar bij jou in de buurt dat kan.

4. Stedentrip, maar dan in eigen land

Zutphen, Dordrecht, Delft, Middelburg, Alkmaar… Pak de kaart van Nederland erbij en tuf samen met de auto of trein naar een stad waar je beiden nog nooit bent geweest. En eenmaal op de bestemming aangekomen, is het natuurlijk aan jullie om er een gezellige dag van te maken.

5. Mini-high tea @ home

Je hoeft natuurlijk niet per se stad en land af te vliegen. Nodig je vriendin uit voor een kop thee bij jou thuis. Om het speciaal te maken, serveer je er allemaal lekkers bij. Zet bijvoorbeeld een etagère op tafel met soft nougat en fudge van Lonka: altijd een goede match bij een pot thee.

6. Cultuur snuiven

Zijn jullie beiden cultuurliefhebbers? Dan is de keuze niet zo moeilijk: ga naar een musical, toneelstuk, dans- of cabaretvoorstelling. Aanraders: de musicals Disney’s The Lion King en The Bodyguard.

7. Nachtje weg

Hebben jullie wat meer ‘quality time’ nodig? Boek dan ook ergens een overnachting. Wat dacht je van slapen in een vogelhuis, iglo of Mongoolse yurt. Want als je dan toch samen weg bent, wil je er natuurlijk ook gelijk een onvergetelijke ervaring van maken. Op origineelovernachten.nl vind je de leukste opties.

Extra relaxen!

