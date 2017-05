Dit is waarom Ikea-kopjes altijd een inham hebben

Elk Ikea-kopje heeft een kleine inham aan de onderkant. Maar waar dient die voor?

En over kopjes gesproken: hoeveel kopjes koffie mag je eigenlijk per dag drinken? Het antwoord zie je in de video.

“Sigarettenhouder”

Op social media werd een foto geplaatst van een Ikea-kopje met de vraag of iemand wist waar de inham voor was. Mensen hadden er heel verschillende ideeën over, van “een sigarettenhouder” tot “gewoon het ontwerp van het kopje”.

Handige oplossing

Deze suggesties klopten allemaal niet. Gelukkig reageerde het Zweedse woonwarenhuis zelf met het verlossende antwoord: “het kleine detail onder het kopje is gemaakt zodat water niet blijft liggen als je je kopjes in de vaatwasser doet en een enorme bende achterlaat.” Håndig!

wait as well as the stools he also bought a mug from ikea i pic.twitter.com/amr6qTKksZ — ㅤ (@annoydan) 21 april 2017

Bron: Grazia, Beeld: iStock