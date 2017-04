Van zout krijg je dorst, daarom drink je meer water na bijvoorbeeld een zoute maaltijd. Tenminste, dat hebben we altijd gedacht. Recent onderzoekt wijst namelijk iets anders uit: van zout krijg je geen dorst, maar honger!

Het onderzoek, dat gepubliceerd is in de Journal of Clinical Investigation, gooit een eeuw aan wetenschappelijke vaststellingen overboord. We hebben immers altijd gedacht dat zout ervoor zorgt dat je dorst krijgt. Waarom zet de barman anders een bakje zoute pinda’s neer als je aan het borrelen bent?

Experiment

Een groep wetenschappers wilde deze hypothese testen en voerden een experiment uit met een aantal Russische kosmonauten. De kosmonauten namen tussen 2009 en 2011 deel aan vluchtsimulaties, waar zij maandenlang in een afgesloten ruimte doorbrachten en er strikt werd gelet op hun voedselinname. Een deel van de kosmonauten consumeerde voor langere tijd 12 gram zout per dag, het andere deel maar 6 gram. De verwachting was dat de groep die 12 gram zout consumeerde, meer zou drinken.

Verrassing

De onderzoekers kregen twee verrassingen voor hun kiezen: de groep die maar 6 gram zout per dag at, dronk méér dan de groep die het dubbele aan zout binnen kreeg. Het tweede opmerkelijke feit was dat de groep die meer zout at, aangaf een groter hongergevoel te hebben. Dit terwijl beide groepen dezelfde hoeveelheden voedsel kregen.

Verklaring

Prof. dr. Jens Titze van de Vanderbilt University verklaarde deze uitkomst met het feit dat je lichaam er alles aan doet om zoveel mogelijk vocht binnen te houden als je veel zout eet. Dit proces van waterregulatie kost meer energie, waardoor je automatisch meer honger krijgt. Jens Titze vermoedt dat de nieren een manier hebben gevonden om het waterverlies te beperken en meer water vast te houden. Maar, dit wil niet zeggen dat de zoute pinda’s in het café er niet meer voor zorgen dat je meer gaat drinken. Op korte termijn zal je meer gaan drinken, maar op langer termijn zal je minder gaan drinken en meer gaan eten.

Bron: The Journal of Clinical Investigation. Beeld: iStock