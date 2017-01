Déze instelling op je iPhone kan volgens dokters je leven redden

Een Australische dokter plaatste een handige tip op Facebook. Zij vertelt dat slechts 1 instelling veranderen op je iPhone bij een ongeval je leven zou kunnen redden.

Medische gegevens

In de gratis “Gezondheid”-app op je iPhone kun je namelijk heel eenvoudig je medische gegevens opslaan. Dat kan heel waardevol zijn als je in nood bent. Daarnaast kun je in deze app ook contactgegevens van je familie zetten, zodat hulpverleners weten wie ze moeten bellen als je naar het ziekenhuis moet.

Vergrendeld

De medische gegevens in de app bestaan onder andere uit eventuele diabetes, allergieën, medicijnen die je gebruikt, je bloedgroep en een antwoord op de vraag of je wel of geen orgaandonor bent. Als je deze informatie toevoegt in de app kunnen hulpverleners hier te allen tijde bij, ook als je telefoon vergrendeld is. Veel mensen realiseren zich niet dat deze informatie ervoor kan zorgen dat je zelf veel veiliger bent en in extreme gevallen zelfs levens kan redden.

Bron: Thesun.co.uk. Beeld: iStock