Dit is de nieuwe koffietrend (en hij is vrij bizar!)

Kom jij de dag niet door zonder een paar koppen koffie? En ben jij ook nog eens gek op gin-tonics? Dan is de Espresso Tonic hét perfecte drankje voor jou! De Espresso Tonic is momenteel razend populair in Australië en de Verenigde Staten, en dat is duidelijk terug te zien op social media.

Dat je je over die kopjes koffie helemaal niet schuldig hoeft te voelen, blijkt wel uit het maximum aantal kopjes koffie dat je op een dag mag drinken. Al is onze eigen professor Martijn Katan in de video daarvan nog niet helemaal overtuigd.

Espresso Tonic

Op Instagram duiken duizenden foto’s op van mensen die het drankje bestellen in hun favoriete koffiebar of zelfs thuis maken, soms met een schijfje citroen erbij. De Espresso Tonic lijkt een samenvoeging te zijn van twee trends: die van bijzondere koffies en die van gin-tonics. Wij zijn in ieder geval érg benieuwd naar de smaak van dit drankje!

Bron en beeld: Instagram/iStock