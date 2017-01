Het jaar van de Haan is begonnen! Welk Chinees sterrenbeeld ben jij?

Gelukkig Chinees Nieuwjaar! Vandaag viert China het nieuwe jaar, ook wel het lentefestival genoemd. Niet alleen in China wordt uitbundig feest gevierd, ook in steden met Chinese wijken zijn allerlei festiviteiten.

Wij kennen het Chinese nieuwjaar voornamelijk van de optochten met grote draken en leeuwen, rode lampionnen en natuurlijk de duizendklappers om de kwade geesten te verdrijven. (tekst gaat door onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Een bijzondere oppas voor de prinsesje!



Maar het nieuwe jaar wordt door de Chinezen op nog veel meer manieren gevierd. ZO branden ze wierook, eten ze met elkaar aan één tafel en wassen en schoonmaken ze niet op nieuwjaarsdag.

Punctueel en betrouwbaar

Het nieuwe jaar luidt ook een nieuw sterrenbeeld in in de Chinese astrologie. 2017 is het jaar van de Haan. En niet zomaar een Haan: dit jaar is het de beurt aan de Vuur-Haan. De Chinese astrologie werkt namelijk niet alleen met dieren, maar ook met elementen. Kenmerken van de Vuur-Haan zijn: betrouwbaarheid en punctualiteit. Meer in het algemeen is de Haan een harde werker, moedig en vol zelfvertrouwen.

Welke ben jij?

Ben jij een Haan? Of juist een van de andere dieren? Dat kun je bijvoorbeeld hier makkelijk uitvinden. Wil je juist meer over je element weten? Kijk dan eens hier. Grappig: in de Chinese astrologie is een jaar van je geboorteteken (voor de Hanen dus 2017) het minst goede jaar in een cyclus van 12.

De beste Huis, Tuin & Feestje-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan!

LEES OOK:

Bron: China Highlights. Beeld: iStock