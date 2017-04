Jakkes! Amsterdammer doet een bizarre vondst in zak voorgesneden sla

Toen de Amsterdamse Jort Kellerie vrijdag zijn avondeten wilde gaan klaarmaken, trof hij iets bizars aan in de zak sla die hij had gekocht. Tussen de voorgesneden slablaadjes zat een dode hagedis!

Het beest was zo’n 10 centimeter lang. Jort stuurde op Twitter een foto van het dode reptiel naar de klantenservice van Albert Heijn, waar hij de zak sla gekocht had.

Hallo @albertheijn hebben jullie een recept voor deze sla met verassing of is iemand van jullie personeel zijn/haar huisdier kwijt? pic.twitter.com/B60B0XtX59 — Jort Kollerie (@jortkol) 21 april 2017

Gefotoshopt?

In eerste instantie dacht een medewerker van de klantenservice dat de hagedis gefotoshopt was, waarop Jort nog een tweede foto stuurde van de hagedis in zijn hand. Toen pas werd het bericht serieus genomen.

Incidenten

In februari vond een man uit Zwaanshoek ook al een levende hagedis in een zak sla. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt tegen AT5 dat het inderdaad wel eens voor kan komen: “Maar vergeleken met het aantal zakjes sla dat we verkopen, gaat het echt om incidenten.”

Gewoon opgegeten

Jort en zijn vrouw hebben de sla overigens wel gewoon opgegeten, vertelt hij tegen AT5. “We wilden graag eten, dus we hebben het nog een keer gewassen, en het smaakte goed!”

Bron: AT5. Beeld: Twitter, Istock