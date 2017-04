Jammer maar waar: het wordt de koudste meivakantie óóit

Volgens Weerplaza wordt het de koudste meivakantie ooit. De vakantie is vanaf vandaag begonnen en de temperaturen doen meer denken aan begin januari dan aan half april.

De meivakantie is sinds 1993 een officiële week vrij. Sinds de eerste metingen van dat jaar is er niet zulk koud weer voorspeld als nu.

Waar is je winterjas?

Gemiddeld lijkt het deze vakantieweek een graad of 7 tot 7,5 te worden. De maximumtemperatuur ligt zelfs rond de 10 graden. Dat is veel te koud voor de tijd van het jaar. Er is de komende dagen zelfs veel regen voorspeld, gepaard met onweer en hagelbuien. Dus helaas: we kunnen die winterjassen er eigenlijk best nog even bij pakken.

Zomers

Wanneer ’t dan wel goed toeven was? De warmste meivakantie was in 2007, met een gemiddelde in De Bilt over dag en nacht van 14,8 graden.

Bron: Weerplaza. Beeld: Getty