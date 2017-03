Je eigen moestuin beginnen? 5 do’s en don’ts

Het kweken van je eigen groenten, fruit en kruiden wordt steeds populairder. Met de lente in zicht is er geen beter moment dan nu om met je eigen moestuin te beginnen. Maar hoe zorg je ervoor dat je eerste oogst een succes wordt? Met deze do’s and don’ts lukt het ook jou om groene vingers te kweken!



Don’t: denken dat je een grote tuin nodig hebt

Veel mensen denken dat je voor een succesvolle moestuin veel ruimte nodig hebt. Maar dat hoeft helemaal niet. Ook op een balkon, een kleine binnenplaats of een dakterras kun je een moestuin(tje) beginnen. Heb je weleens gedacht aan een verticale moestuin? Handig én origineel.

Do: de juiste plek kiezen

Een succesvolle moestuin begint bij het kiezen van de juiste plek. Een mix van zon en schaduw is ideaal. Ook is het belangrijk om je oogst te beschermen tegen de wind. Omhein je moestuin bijvoorbeeld met een groene haag of een schutting.

Don’t: te moeilijk beginnen

Als je net met je eigen moestuin begint, is het verleidelijk om snel teveel te willen. Begin voor het beste resultaat klein en gemakkelijk. Bij het kweken van groenten als courgette, snijbiet, sla, radijs en wortel kan er eigenlijk niks misgaan. Groen zelfvertrouwen gegarandeerd!

Do: een tuindagboek bijhouden

Of jouw moestuin nu tientallen vierkante meters groot is of bestaat uit een paar potten in het raamkozijn, een tuindagboek is een geweldig hulpmiddel. Het helpt je te onthouden wat in jouw moestuin werkt en wat niet. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk om terug te lezen wat je allemaal zelf hebt gekweekt!

Don’t: op het verkeerde moment zaaien

Het juiste zaaimoment verschilt per groente. Maar wanneer moet je wat precies planten? Bekijk het in de moestuinkalender.

