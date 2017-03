Wees er op tijd bij: de verkoop van de Libelle Zomerweek-kaartjes is gestart!

Hoera, de kaartverkoop van de Libelle Zomerweek is gestart! Daarmee is het aftellen officieel begonnen.

Het thema van de 21ste editie van de Libelle Zomerweek is het Grote Geluk.

VIDEO: LIBELLE’S ANGELIQUE VERTELT OVER DE EXCLUSIEVE COLLECTIE VAN MISS ETAM VOOR LIBELLE ZOMERWEEK

Daar willen jij en je vriendinnen natuurlijk bij zijn! En er op tijd bij zijn loont, want vroegboekers krijgen korting. Bovendien krijg je € 4 korting voor elk extra ticket dat je bestelt. Zo kun je gelijk je vriendinnen een zomerse verrassing bezorgen! Als je ook alvast een parkeerkaart koopt, betaal je nu € 7 in plaats van € 10. Bestel je kaartjes via deze link.

Zien we je in mei in Almere?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!