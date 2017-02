10 situaties waarin je het liefst je kat achter het behang plakt

Vooropgesteld: je wilt je kat voor geen goud missen, bent stapelgek op ‘m, je schiet in de lach als hij een van zijn capriolen uithaalt en zijn aaibaarheidsgehalte doet je hart smelten. Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Er zíjn situaties waarin je hem het liefst even achter het behang plakt.

1. Krabpaal vs. bank

Een krabpaal is misschien geen pronkstuk voor in huis, maar ach, je hebt het beste met je huisdier voor en kiest in de dierenwinkel het minst lelijke exemplaar uit. Die de kat vervolgens keuring links laat liggen, want die mooie bank of relaxte fauteuil is nu eenmaal een stuk aantrekkelijk om kapot te krabben…

2. Nagels-de-luxe

De krabpaal (bank!) en de boomstammen buiten halveren het leed dat vlijmscherpe nagels heet, maar een kat houdt een setje nagels waar geen manicure tegenop kan. En als zo’n nageltje blijft haken in je spiksplinternieuwe T-shirt zit daar meteen een gaatje in. Over de krassen op je handen maar te zwijgen.



3. Kattenbakperikelen

Een kat houdt – net als jij – van een fris en fruitig toilet, en aan jou de schone taak om daarvoor te zorgen. Maar hoe serieus je dat klusje ook neemt, binnen de kortste keren komt de kattenpislucht (lees: à la scherpe ammoniak) je tegemoet. Ba-hah!

4. Roofdier in hart en nieren

Het ene moment ligt-ie als een onschuldig bolletje wol half in dromenland op je schoot. Maar wees waakzaam: het omslagpunt laat nooit heel lang op zich wachten. In een fractie van een seconde lijkt-ie zich te realiseren dat hij een roofdier is in hart en nieren en dat moet showen. Hap! Dat had je nergens aan verdiend, natuurlijk.

5. Haren, haren, haren

Dat je kat überhaupt nog haar heeft, is een wonder: als je niet oplet, verandert een houten vloer binnen de kortste keren in hoogpolig tapijt. Je hebt de stofzuiger nog niet geparkeerd of je kunt ‘m alweer tevoorschijn toveren voor een volgende ronde ‘Mien Dobbelstenen’. Toch maar een naaktkat de volgende keer?

6. Verkeerde tijd, verkeerde plaats

Hate it or love it: katten trekken hun eigen plan en trekken zich van niets of niemand iets aan. Die kleine draak bepaalt dan ook wanneer het hem schikt om te knuffelen of languit op je schoot te komen liggen. Het allerliefst gaat hij met zijn derrière op je toetsenbord liggen als je aan het werk bent. En (zwieperdezwiep) dat zijn staart het zicht op je scherm ontneemt, kan ‘m werkelijk gestolen worden. Prrr, prrr: welterusten!

7. Groetjes!

Andersom kun je roepen en aanhalen tot je een ons weegt, maar als de kat liever aan de andere kant van het huis een slaapplek zoekt of zin heeft om buiten uit te razen, kun je het vergeten: geen knuffelsessie.

8. Klimmen en klauteren

Jij ziet je mooie gordijnen of jaloezieën, een kat ziet een ladder. De sport is om een aanloop te nemen, een sprong te wagen, halverwege in de raamdecoratie te landen en het laatste stuk naar de top te klimmen. Zonde, zonde, zonde.

9. Aanrechtaantrekkingskracht

Het ligt niet aan de opvoeding, echt niet. Je hebt al duizend keer ‘nee’ geroepen als-ie op het aanrecht sprong, bent ‘m met de plantenspuit te lijf gegaan en hebt ‘m keer op keer op de grond gezet. Maar toch, wie ligt daar als je thuis komt prinsheerlijk op het aanrecht? Juist.

10. Alsjeblieft, en… dankjewel

Ongetwijfeld superlief bedoeld, en ja, het is jachtinstinct, en nee, je kunt er niets aan veranderen, maar die (half) dode vogels, muizen en kikkers staan níet op jouw verlanglijstje.

