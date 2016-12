Verwaarloosde kat met dreadlocks krijgt metamorfose

Huisdieren met een vacht hebben de juiste verzorging nodig, en wanneer het daar misgaat dan is het einde zoek. Want net als bij mensenhaar, krijgt ook een dierenvacht snel klitten. Deze arme kat werd bij een dierencentrum gebracht met een wel heel alternatief kapsel.

Het arme katje was bedekt met dreadlocks en klitten. De dreads waren zo zwaar dat het dier zichzelf amper kon voortbewegen. De eigenaresse van de lieve kat kreeg alzheimer en kwam vervolgens in een verzorgingstehuis terecht. Het beestje kreeg niet de verzorging die hij nodig had. Wat resulteerde in het feit dat zijn losse haren en klitten zich manifesteerden tot een grote bol met dreadlocks.

De kat werd gered door het Animal Rescue League Shelter & Wildlife Center in Pittsburgh in hartje Pennsylvania. Het personeel bekeek het beestje en het werd al snel duidelijk dat er maar één ding op zat: zijn vacht moest met de tondeuse eraf geschoren worden, zodat zijn gezonde vacht weer tot een normale lengte kon groeien. Het centrum plaatste foto’s van de kat voor en na de scheerbeurt. En hij is onherkenbaar!

Inmiddels is de kat onherkenbaar en heeft hij weer een nieuw baasje gevonden. Het dierencentrum waarschuwt op hun Facebook-pagina met een belangrijke mededeling. “Onthoud alstublieft dat u niet alleen de ouderen in uw gemeenschap in de gaten houdt, maar ook of hun huisdieren in orde zijn, om dit in de toekomst te voorkomen.”

