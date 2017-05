Schattig: zó verklaren katten je de liefde

Natuurlijk zijn we dol op onze katten in huis. Maar zijn ze ook zo dol op ons?

Het antwoord is: ja. Katten houden écht van mensen.

Kroelen maar

En ze hebben zo hun eigen manier om hun liefde te laten zien. Als een kat op zijn rug gaat liggen en zijn buikje laat zien, dan is dat een teken dat hij je vertrouwt. Een andere manier van de liefde uiten? Prooien voor je meenemen. Al ben jij misschien niet zo blij met een dode muis of vogel, voor je kat is dit een hele lieve daad.

Gezellig

En verder: als een kat je kopjes geeft en constant rondom je voeten loopt, dan betekent dat dat ‘ie altijd bij je wil zijn. Kan soms lastig zijn met lopen, maar ’t is dus wel schattig bedoeld. En ja, dat doen ze bijna allemaal, minstens wel 1 keer per dag, toch?

Bron: Libelle België. Beeld: Getty