Voor kattenliefhebbers: parfum die ruikt naar kattenvacht

Voor kattenliefhebbers is knuffelen met hun pluizige huisdier het aller-, allerfijnste om te doen. Want wat is hij toch zacht en wat ruikt hij lekker. Dit laatste heeft een cosmeticamerk aan het denken gezet. Zij komen met een parfum die ruikt naar kattenvacht: ‘Kitten fur’.

Precies wat de naam van het parfum al doet vermoeden: het is de geur van je kat, gevangen in een flesje. Zo verklaart de omschrijving op het flesje precies waar elke kattenfanaat van droomt: “Het parfum omvat de geur, de warmte en het comfort van dat perfecte plekje in de nek van je kat”. Het parfum werd onlangs gelanceerd maar de makers, Demeter Fragrance Library, hebben ruim vijftien jaar erover gedaan om de purrrrfecte kattengeur te kunnen nabootsen.

Eau de kat

De geur komt niet alleen in de vorm van een parfum, maar je kunt een volledige verzorgingslijn aanschaffen. Denk aan body lotion, showergel, massage- en lichaamsolie en interieurspray. En mocht je je het afvragen, er zijn geen katten gebruikt of gewond geraakt tijdens het maken van de geur.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock