Naast de tv, op een bijzettafeltje, in een hoek of naast de bank: er zijn zo veel logische plekken om je kerstboom neer te zetten. Maar als er weinig plek in huis is, moet je soms een beetje improviseren. Zo ook Georgina Verbaan.

Georgina heeft haar kerstboom op een wel heel aparte plek neergezet: bovenop de kattenbak. “Het is de goden verzoeken, maar er is nergens anders plek”, schrijft de actrice op Twitter.

Eén kerstboom staat op de kattenbak. Het is de goden verzoeken, maar er is nergens anders plek. 🎄😼 pic.twitter.com/MbVvQHSHpJ — Georgina Verbaan (@GVerbaan) 23 december 2016

Lelijke boom

Georgina heeft meerdere bomen in huis, blijkt uit haar tweets: “Eén kerstboom staat op de kattenbak. Het is de lelijke boom. Dus het is niet zo erg als hij valt. En ja, de kattenbak staat naast de bank. Vanwege hernia kat, met z’n korte pootjes.”

