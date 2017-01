Kerstboom weg? Zo ruim je de naalden supersnel op

De laatste dagen van de kerstboom zijn alweer geteld. Na Driekoningen is de boom bij de meeste Nederlanders de deur uit. Met dit trucje krijg je ook al die kleine dunne dennennaaldjes in een mum van tijd van je vloer af.

Als je een houten vloer hebt, of een tegelvloer dan blijven de naalden vaak tussen de plinten en voegen steken als je ze probeert op te vegen. Gebruik daarom een kleverige kledingroller: zo’n roller waarmee je normaal pluisjes van je kleding afkrijgt. Als je met de roller over de vloer rolt, blijven de dennennaalden aan de roller plakken. Bijkomend voordeel: ook glitters die van je kerstversiering zijn gevallen blijven eraan hangen!

Vloerbedekking

Heb je tapijt of vloerbedekking? Dan blijven de naalden soms steken in de stof, zelfs als je er met een stofzuiger overheen gaat. Strooi er een beetje bakpoeder over, tipt de Vlaamse Libelle. Door het poeder zouden de naaldjes veel makkelijker op te zuigen zijn.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Goedkoop én handig: maak je eigen vloerwisdoek.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Libelle.be. Beeld: Istock