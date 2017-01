Zo berg je de kerstverlichting op zonder dat het in de knoop raakt

De feestdagen zijn weer voorbij en dat is voor veel mensen het moment om alle kerstdecoratie weer op te ruimen. Inclusief kerstboom en kerstverlichting.

Na jaren ervaring weten we inmiddels allemaal dat je beter even de tijd kunt nemen om de kerstverlichting uit de boom netjes op te bergen want van een snoer met kerstverlichting dat in de knoop zit, word je in december echt niet vrolijk. Hoe? Met lege keukenrollen, een opgerolde krant of een kleerhanger. Een van de 3 heb je wel in huis, toch? In de video zie je hoe je dat dan precies doet.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.

